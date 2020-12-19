TC Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye  Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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19/12/2020

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TC Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye  Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Paylaşımda, bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği belirtildi.

19/12/2020 14:42
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TAGS: Türkiye  Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı
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