TC Milli Savunma Bakanlığı: Kararlılık-2021 Tatbikatı başladı

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20/09/2021

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TC Milli Savunma Bakanlığı: Kararlılık-2021 Tatbikatı başladı

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de Kararlılık-2021 Tatbikatı başladı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın, Twitter adresinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; “Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek KARARLILIK-2021 Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor.” 

20/09/2021 13:37
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TAGS: TC Milli Savunma Bakanlığı, tatbikat
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