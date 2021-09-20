TC Milli Savunma Bakanlığı: Kararlılık-2021 Tatbikatı başladı

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de Kararlılık-2021 Tatbikatı başladı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın, Twitter adresinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; “Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek KARARLILIK-2021 Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor.”

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20/09/2021 13:37