TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan 'Famagusta' açıklaması

Son günlerde tartışmalara yol açan Netflix dizisi Famagusta için TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi

Toplantıda açıklamalarda bulunan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk dizinin tarihi gerçekleri çarpıttığını bildirerek, “Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı ‘Famagusta’ adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dâhil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır.” dedi.