TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yerli aşıda faz-2 çalışmalarına 25 Aralıkta başlanacak

Son dakika haberine göre, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu 2021 bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunuyor. Sağlık Bakanı Koca:"2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik. Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir. Yerli aşıda faz-2 çalışmalarına 25 Aralıkta başlanacak. " ifadelerini kullandı.

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12/12/2020 21:26