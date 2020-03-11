TC Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüsü açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Bu an burada olmamın nedeni, bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflıktır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum.

- Bu akşam saatlerinde bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır.

- Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir.

- Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Tedbirler için gün sayısı 14'tür.

- Bu zamana kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için garanti olmalıdır. Tüm birimlerimiz mücadelesini planladı.

- Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz.

- Ülkemiz süreç boyunca bu olasılığa hazırdır. Yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen koronavirüsten korunma yollarına mutlaka uyalım.

Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık.

- Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Karantinaya alınmış bir hasta tüm toplumu tehdit edemez.

11/03/2020 01:15