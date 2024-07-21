TC Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile görüştü

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21/07/2024

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TC Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) programına eşlik ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldiklerini bildiren Memişoğlu, görüşmede, sağlık alanında devam eden projeleri ele aldıklarını kaydetti.

Memişoğlu, paylaşımında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır. Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir, asla yalnız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

21/07/2024 09:35
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TAGS: TC Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile görüştü
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