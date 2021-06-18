TC Sağlık Bakanlığı güncel tabloyu açıkladı!

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 18 Haziran Cuma gününün verilerine göre, 224 bin 128 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 58 milyon 123 bin 990’a ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 5 BİN 575

Son 24 saatte, semptom gösteren 497 hastayla birlikte 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728’e çıktı. Can kaybı da 59 artarak 49 bin 71’e yükseldi.

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18/06/2021 20:03