TC Savunma Bakanı: Kıbrıs’ta iki devletli çözüme yönelik duruşumuz devam etmektedir

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Güler toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada KKTC’yi de gündeme getirdi. Güler, “Göz bebeğimiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için yoğun gayretlerimize de devam ediyoruz. Ada'da iki devletli çözüme yönelik duruşumuz ve soydaşlarımıza verdiğimiz destek bundan sonra da artarak devam edecektir" diye konuştu.

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