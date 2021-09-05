TC Savunma Bakanlığı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türkü’nün canını korumak için Kıbrıs’ta

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki varlığının gerekçesinin Kıbrıs Türkü’nün canını korumak olduğunu vurguladı.

Bakanlık tarafından düzenlediği bilgilendirme toplantısında, “Garanti ve İttifak Anlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin yanındayız. Türkiye, garantör devlet olarak, uluslar arası anlaşmalar ve uluslar arası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs Adası’nda barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir” denildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda Kıbrıs sorununa da değinen Kara, bugüne kadar denenmiş ve bir sonuç alınamayacağı tüm taraflarca görülmüş yöntemlerle bir çözümün mümkün olmadığını belirterek, Kıbrıs’ta eşit, egemen ve bağımsız iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerin ilerlemeyeceğinin açıkça görüldüğünü söyledi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Kara, Kıbrıs’ta egemen, eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devletin tek çözüm olduğunu vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ada’daki varlığının gerekçesinin sadece, Kıbrıs Türkü’nün canını korumak olduğunu vurgulayan Kara, “Türk askeri varlığını adada işgalci olarak gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi, ne Yunan ve Rum ikilisine ne de bunların destekçilerine fayda sağlayacaktır” dedi.

Kıbrıs’ın kendileri için milli mesele olduğunu bir kez daha vurgulamak istediklerini beliren Binbaşı Pınar Kara, şunları kaydetti:

“Garanti ve İttifak Anlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin yanındayız. Türkiye, Garantör devlet olarak, uluslar arası anlaşmalar ve uluslar arası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs Adası’nda barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir”

Binbaşı Kara, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya devam ettiğini de vurguladı.

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05/09/2021 19:58