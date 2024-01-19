TC Ticaret Bakanı Bolat, Başbakan Ünal Üstel ile görüştü

KKTC bulunan Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Lefkoşa'da Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

Görüşme ile ilgili açıklama yapan Bolat, "Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları ile eşit egemenlik mücadelesine verdiğimiz desteği yineledik. KKTC'nin ekonomik ve sosyal kalkınması için atacağımız adımları ele aldık. İkili ticaret hacmimizin artışı ve Türkiye-KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi için attığımız somut adımları değerlendirdik. KKTC halkının mutluluğu ve refahı için dost ve kardeş ülke KKTC ile iş birliğimizi daha da güçlendirme kararlılığımızı vurguladık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bolat, Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile görüştü. Bolat görüşme sonrası yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimiz Sayın Metin Feyzioğlu eşliğinde KKTC'de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, iki ülke arasındaki sıkı ilişkileri ve ortak hedeflerimizi daha da pekiştirdi. Bu ziyaret vesilesi ile iki ülke arasındaki iş birliğinin ve dayanışmanın güçlendirmesini önemli bulmaktayız ve Sayın Büyükelçimize çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı