TC Ticaret Bakanı Muş, Karadeniz Kültür Derneği İskele Şubesini Ziyaret Etti

 TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş  ve beraberindeki heyet, Karadeniz Kültür Derneği’nin İskele’deki şubesi ziyaret etti.

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05/06/2021

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TC Ticaret Bakanı Muş, Karadeniz Kültür Derneği İskele Şubesini Ziyaret Etti

 TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş  ve beraberindeki heyet, Karadeniz Kültür Derneği’nin İskele’deki şubesi ziyaret etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, ziyarete Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi bakanı Erhan Arıklı ile TC Lefkoşa Büyükşelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı. Dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden konuk bakana sorular sorularak, taleplerin aktarıldığı belirtildi.

05/06/2021 10:07
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TAGS:  TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş 
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