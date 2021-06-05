TC Ticaret Bakanı Muş, Karadeniz Kültür Derneği İskele Şubesini Ziyaret Etti

TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve beraberindeki heyet, Karadeniz Kültür Derneği’nin İskele’deki şubesi ziyaret etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, ziyarete Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi bakanı Erhan Arıklı ile TC Lefkoşa Büyükşelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı. Dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden konuk bakana sorular sorularak, taleplerin aktarıldığı belirtildi.

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05/06/2021 10:07