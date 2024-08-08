TC Trakya Üniversitesi için başvuru yapan öğrenciler dikkat!

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Trakya Üniversitesi’ne bireysel olarak online başvuru yapan öğrencilerin, başvuru formunu ve belgelerini 15-19 Ağustos tarihleri arasında Daire'ye ulaştırması gerektiğini duyurdu.

Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, TC Trakya Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 21 Haziran 2021'de imzalanan iş birliği protokolü kapsamında A Level sonuçlarına sahip öğrencilere özel kontenjanlar ayrıldığını kaydetti.

Çelebi, bu doğrultuda 2024-2025 akademik yılına yönelik, ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görmek amacıyla 26 Haziran-28 Temmuz tarihleri arasında “tahmini sınav sonuçlarıyla” uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvuran öğrencilerin, başvurularının değerlendirmesinin tamamlanabilmesi için “kesin sınav sonuçlarına” ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

-“19 Ağustos’tan sonra teslim edilen belgeler üniversite tarafından dikkate alınmayacak”

TC Trakya Üniversitesi’ne başvuru tarihleri içerisinde bireysel olarak online başvuru yapan öğrencilerin, başvuru formunu ve başvuru formunun ekinde yer alan belgeleri 15-19 Ağustos tarihlerinde (her iki tarih dahil), Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne ulaştırması gerektiğini ifade eden Çelebi, 19 Ağustos’tan sonra teslim edilen belgelerin üniversite tarafından dikkate alınmayacağını vurguladı.

Başvuru yapan öğrencilerin tercihlerine yerleşmelerini temenni eden Çelebi, başarılar diledi.

Öğrenciler başvuru formunu şu linkten indirebilecek:

“http://www.mebnet.net/sites/default/files/Trakya%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu%202024.pdf”

(AF/GÜL)