TC Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi
16/05/2024
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk’ü seçti.
TC Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ün seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasanın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Şentürk'ü seçtiği kaydedildi.