TCG Anadolu, 50. Yıl Kutlamaları İçin KKTC’de Liman Ziyareti Yapacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci Yıl Dönümü Kutlamaları çerçevesinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın önemli savaş gemilerinden TCG Anadolu (L-400), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) liman ziyareti gerçekleştirecek.

21 Temmuz 2024 tarihinde TCG Anadolu, 10.00-17.00 saatleri arasında Girne açıklarında demirleyecek ve halkın ziyaretine açılacak. Ziyaretçiler, Girne Turizm Limanından deniz vasıtaları ile gemiye ulaşabilecekler.

Bu özel etkinlik, Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümüne ithafen gerçekleştirilen birçok etkinlikten sadece biri. Halk, denizcilik ve askeri teknoloji meraklıları, TCG Anadolu’yu yakından görme ve inceleme fırsatını kaçırmamalı.