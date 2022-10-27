TCG Meltem ve TCG Gelibolu KKTC’de liman ziyareti yapacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Meltem (P-334) ve TCG Gelibolu (F-493) KKTC’de liman ziyareti yapacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı basın bürosundan verilen bilgiye göre, TCG Meltem (P-334) Hücumbotu, 28 – 30 Ekim 2022 tarihleri 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda; TCG Gelibolu (F-493) Fırkateyni ise 29 Ekim’de 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Gazimağusa Limanı'nda halkın ziyaretine açılacak.

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27/10/2022 16:32