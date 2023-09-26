TCG Zıpkın ve TCG Bartın Girne Limanı’nı ziyaret edecek

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26/09/2023

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TCG Zıpkın ve TCG Bartın Girne Limanı’nı ziyaret edecek

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Zıpkın (P-336) ve TCG Bartın’ın (F-504), KKTC’de liman ziyareti yapacağını açıkladı.

Açıklamada, yarın 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG Zıpkın (P-336) Hücumbotunun Girne Limanında, TCG Bartın (F-504) Korvetinin ise Gazimağusa Limanında halkın ziyaretine açılacağı ifade edildi.

26/09/2023 15:01
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TAGS: TCG Zıpkın, TCG Bartın Girne Limanı
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