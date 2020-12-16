TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 Para ve Kur Politikası metninin sunumunu gerçekleştiriyor.

Ağbal'ın sunumunda öne çıkan mesajlar şunlar oldu;

"Bu tür toplantılar şeffaflık ve öngörülebilirliği artırıyor. Raporu oluştururken farklı kesimlerden görüş aldık.

Fiyat istikrarı, sürdürebilir büyüme, istihdam ve refahın on koşuludur.

Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.



Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur.

Ekonomik faaliyet üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma kaydetti.

Ekonomik faaliyet 3. çeyrekte iç talep kaynaklı belirgin toparlanma kaydetti. Hızlı parasal genişlemenin gecikmeli etkileriyle, ekonomide ısınmanın son çeyrekte belirginleştiği görülmektedir. ÜFE'deki yükseliş eğilimi, TÜFE üzerinde maliyet baskılarını artırdı.

Enflasyonu düşürmekte kararlıyız.



Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz.

2021 yılında para politikasında sıkı ve kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor.

Para politikası enflasyonu düşürme hedefine odaklanarak uygulanacak

Politika duruşumuz daha da sıkılaşacak.

2021'de de enflasyon hedeflemesi rejimi sürecek.

Orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi korundu.

2021 sonu için yüzde 9.4 enflasyona ulaşma kararlılığı içindeyiz.

Temel politika aracı bir hafta vadeli repo faizi olacak.

Zorunlu karşılıklar ile likidite araçları etkin şekilde kullanılacak.

TL ve döviz likidite araçlarını etkin şekilde kullanacağız.



Sistemin fonlama ihtiyacı 567 milyar TL seviyesine yükseldi.



Swap işlemlerine devam edeceğiz.



Ancak bankalara sağlanan swap imkanı piyasa şartlarına göre kademeli olarak azalabilecek.

Döviz rezervlerimiz kademeli olarak güçlendririlecek.

Kurlarda ekonomik temellerden kopuk aşırı dalgalanma görülürse müdahalede bulunulacaktır."

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16/12/2020 09:49