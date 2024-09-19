TCMB faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını bugün açıklayacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan kurul, yılın dokuzuncu faiz kararını saat 14.00’te açıklayacak.

Banka son beş aydır politika faizini yüzde 50'de sabit tutuyor.

Reuters'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu Merkez Bankası'nın kasım ayına kadar faizi yüzde 50'de sabit tutmasını bekliyor.

Ankete katılan üç ekonomist ilk faiz indiriminin ekimde gelmesini beklerken, dördü kasımda, üçü aralıkta ve ikisi de yeni yılın ilk çeyreğinde faizlerin inmeye başlayacağını öngörüyor.

AA'nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı da politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Bu ankette ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,47 arttı, yıllık enflasyon ise yaklaşık 10 puan azalarak yüzde 51,97'ye geriledi.

5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon hedefi de revize edilmişti.

OVP'de 2024 için yıllık enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak açıklandı. Önceki OVP’de bu oran yüzde 33'tü.

ABD Merkez Bankası (FED), dört yıl aradan sonra politika faizini ilk kez 18 Eylül'de indirdi.

FED, faiz indirimini 50 baz puanla beklenenden daha yüksek oranda gerçekleştirerek politika faizini yüzde 4,75-5,00 aralığına çekeceğini açıkladı.

Politika faizi, merkez bankaları tarafından belirleniyor ve genellikle ülkenin kısa vadeli borçlanma faiz oranını ifade ediyor.