TCMB faiz kararını bugün açıklayacak!

TC Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Saat 14.00'te de yılın 9'uncu faiz kararının açıklanması bekleniyor.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, bankanın politika faizini yüzde 13 düzeyinde bırakması bekleniyor.

Fed, faiz oranını 75 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini üçüncü ayda da 75 baz puan artırarak, yüzde 3 ile 3,25 aralığına yükseltti.

Banka yetkililerinin 2022 sonu için ortalama faiz beklentisi yüzde 4,4 olarak kaydedildi.

2023 sonu için ise beklenti yüzde 4,6 olarak ifade edildi.

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22/09/2022 10:11