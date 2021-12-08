TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması uzatıldı

Katar Merkez Bankası ile TCMB arasındaki para birimi Swap anlaşması uzatıldı. İki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, "Katar ve Türkiye, Katar Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki Türk Lirası ve Katar Riyali takas düzenlemesinin uzatılmasına yönelik anlaşmanın uzatılmasından memnuniyetlerini ifade ederler" denildi.

TCMB, Katar MB ile Mayıs 2020'de imzalanan anlaşma çerçevesinde geçen yıl Katar'dan 10 milyar Dolar almıştı ve anlaşmanın boyutu 15 milyar dolara ulaşmıştı. İlk anlaşma ise 2018 yılında gerçekleştirilmişti.

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İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener iki ülke arasındaki swap anlaşmasını CNN Türk ekranlarında değerlendirdi. Şener şu ifadeleri değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Swap anlaşmaları iki ülkenin merkez bankaları arasında yapılan değiş tokuşu getiren anlaşmalar. 3 yıl önce Katar ile 3 yıllık bir anlaşma imzalanmıştı. Daha sonra bu 5 milyar dolara çıkarıldı. Bu sene günü dolan bir anlaşmaydı. Gördüğümüz kadarıyla yeniden 3 yıllık bir anlaşma yapıldı. 2024 yılına kadar devam edilecek bir anlaşma. İleride revize edilmesi ve 15 milyar doların üzerine çıkılması da söz konusu olabilir.

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08/12/2021 10:45