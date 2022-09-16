TCMB Piyasa Katılımcıları anketi yayımlandı: Enflasyon ve dolar beklentileri düşürüldü

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Yıllık büyüme beklentisi yüzde 3,69'dan yüzde 4,77'ye yükseltilirken dolar ve enflasyon tahminleri aşağı yönlü revize edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Piyasanın enflasyon ve dolar kurundaki beklentisi belli oldu.

ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Rapora göre bir önceki raporda yüzde 70,6 olan yıl sonu enflasyon tahmini bu raporda gerileyerek yüzde 67,7 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 41,99'dan yüzde 36,74'e geriledi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ GERİLEDİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 19,65'ten 19,51 seviyesine geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22,03 seviyesinden 22,07'ye yükseldi.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5'e çıktı.

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16/09/2022 10:25