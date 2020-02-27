TCMB rezervleri 102 milyar 671 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 21 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 452 milyon dolar azalışla 73 milyar 19 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Şubat'ta 75 milyar 471 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 67 milyon dolar artarak 28 milyar 585 milyon dolardan 29 milyar 652 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 385 milyon dolar azalışla 104 milyar 56 milyon dolardan 102 milyar 671 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler

28.12.2018 19.950 71.980 91.930

25.01.2019 19.862 73.470 93.332

22.02.2019 20.549 79.122 99.671

29.03.2019 20.834 75.408 96.242

26.04.2019 20.432 73.284 93.716

31.05.2019 20.517 75.038 95.555

28.06.2019 22.853 73.544 96.397

26.07.2019 23.417 74.971 98.388

29.08.2019 25.709 75.796 101.505

27.09.2019 26.051 75.655 101.706

25.10.2019 26.481 78.504 104.985

29.11.2019 26.475 78.274 104.749

27.12.2019 25.079 81.240 106.319

03.01.2020 27.469 77.953 105.422

10.01.2020 27.947 78.267 106.214

17.01.2020 28.106 78.350 106.456

24.01.2020 26.840 77.512 104.352

31.01.2020 27.520 74.856 102.376

07.02.2020 28.298 74.462 102.760

14.02.2020 28.585 75.471 104.056

21.02.2020 29.652 73.019 102.671

27/02/2020 15:46