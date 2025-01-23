TCMB yılın ilk faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı.
YAYIN TARİHİ:
23/01/2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı.
Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekti.
Piyasalarda faizin yüzde 45'e indirilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.
TCMB, aralık ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekmişti. Böylece 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gidilmişti.
YAYIN TARİHİ: