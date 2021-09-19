TCMSB: 9 ülkenin katıldığı REPMUS-21 tatbikatında HOSA cihazı ile harekat icra edildi

TCMSB, 9 ülkenin katıldığı REPMUS-21 Tatbikatı'nda Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) timi tarafından HOSA cihazı ile tahsisli sahada harekat icra edildiğini bildirdi.

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19/09/2021

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TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 ülkenin katıldığı REPMUS-21 Tatbikatı'nda Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) timi tarafından HOSA cihazı ile tahsisli sahada harekat icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Polonya ve Portekiz olmak üzere toplam dokuz ülkenin katıldığı REPMUS-21 Tatbikatı'nda Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) Timi tarafından HOSA cihazı ile tahsisli sahada harekat icra edildi." ifadesini kullandı.

19/09/2021 11:54
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TAGS: TCMSB, REPMUS-21, Tatbikat, haberkıbrıs,
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