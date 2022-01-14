TCMSB: Anıtkabir Komutanı görevden alındı

Sosyal medyada, Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.



TC Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.

TCMSB'den yapılan açıklama göre hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı ile şemsiye tutan subay görevinden alındı.

Bu habere tepkiniz:



14/01/2022 12:15