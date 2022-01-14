ads

TCMSB: Anıtkabir Komutanı görevden alındı

TCMSB: Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı ile şemsiye tutan subay görevinden alındı.

ads ads ads ads ads
14/01/2022

ads
ads
ads
TCMSB: Anıtkabir Komutanı görevden alındı

Sosyal medyada, Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.

TC Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.

TCMSB'den yapılan açıklama göre hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı ile şemsiye tutan subay görevinden alındı.

14/01/2022 12:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: TCMSB, Anıtkabir, Ersoy,
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.