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TCMSB'den Anıtkabir'deki görüntüye inceleme

Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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13/01/2022

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TCMSB'den Anıtkabir'deki görüntüye inceleme

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

13/01/2022 10:50
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TAGS: TCMSB, Anıtkabir, Bülent ersoy, inceleme
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