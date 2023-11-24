TDP: Ana muhalefet Ev İçi Şiddet Yasasına karşı aktif şekilde anti lobi yapıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), hükümet partilerine bağlı Bakanlıklar ve Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında imzalanan “kadına yönelik şiddete karşı” iş birliği protokolünden İstanbul Sözleşmesi’nin çıkarılmasını eleştirdi, hükümet ve muhalefetin “Ev İçi Şiddet Yasası” yasa taslağı konusunda hiçbir adım atmadığını savundu.

Yazılı açıklama yapan TDP, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın, her yıl Bakanlıklar ve polisle imzaladıkları “Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması”na dair iş birliği protokolünden İstanbul Sözleşmesi’nin çıkarıldığını ve bu yanlış düzeltilmeden protokole imza koymayacaklarını belirten açıklamasına dikkat çekti.

TDP açıklamasında, “ hükümete mensup milletvekillerinin Ak Parti iş birliği yaparak İstanbul Sözleşmesi’nden uzaklaştırdığıi diğer yandan ana muhalefet partisinin Ev İçi Şiddet Yasası’na karşı aktif şekilde anti lobi yaptığı iddia edildi.

Kadına yönelik şiddet konusunda, sürekli dillendirilen “Sığınma Evi” talebinin, birincil talep olmadığını, LTB’nin bünyesindeki Sığınma Evi’nin şu an için ihtiyacı karşıladığı kaydedilen açıklamada, esas talep edilmesi gerekenin “önleme-koruma-cezalandırma” ayakları olduğu vurgulandı.

TDP, Kadından Yaşama Destek Derneği’nin (KAYAD) taslağını hazırladığı, 2018’de milletvekillerinin gündemine getirilen ve 2021 yılında da Meclis’te ivediliği onaylanan “Ev İçi Şiddet Yasası” yasa taslağına işaret edilerek, bu taslağın ihtiyaç duyulan tüm ayakları sağlamasına rağmen ana muhalefetin sanki böyle bir taslak yokmuş gibi siyaset üretmeye devam ettiğini kaydetti.

TDP açıklamasında, “Ortada bir yasa taslağı varken, Kıbrıs Türk toplumuna ve Kıbrıs Türk kadınına yapılan saldırılar karşısında yapılması gereken ilk şey; böyle bir çalışma yokmuş gibi davranmak değil bu yasanın geçmesi için mücadele etmektir” denildi.