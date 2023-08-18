TDP, Apostolos Andreas Manastırı’nda yaşanan olayın “münferit” bir olay gibi gösterilemeyeceğini belirtti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, Apostolos Andreas Manastırı’nda yaşanan olayın “münferit” bir olay gibi gösterilemeyeceğini belirtti.

Özkunt yaptığı yazılı açıklamada, "Apostolos Andreas Manastırı’nda yaşanan provokatif saygısızlığa karşı İçişleri Bakanı Dursun Oğuz dışında hiçbir hükümet mensubunun karşı duruş sergilememesinin, bu tip olayların çoğalmasına neden olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananların utanç verici olduğu kadar, tehlikeli de olduğunu ve katiyen “münferit” bir olay gibi gösterilemeyeceğini belirten Özkunt, “Bu olayı bir kişinin şahsi provokasyonu olarak algılatmaya çalışmak, üzerinizden sorumluluğu almayacak” ifadelerini kullandı.