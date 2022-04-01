TDP Başbakanlık önünde oturma eylemi başlattı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), bugünkü Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır eylemi sonrası Başbakanlık önünde oturma eylemi başlattı.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı eylemle ilgili şu açıklamaları yaptı:

Yıllarca yarattıkları statüko'nun bedelini bugün çocuklar bile ödüyor. Üretimden koparıldık, uluslar arası rekabet edebilirliği olan para biriminden koparıldık, demokratik kültürümüzden koparıldık. Bu ülkede artık nefes alamıyoruz. Bıçak kemiğe dayandı.

Binlerce insan örgütlerin önderliğinde sokağa döküldü.

Ne oldu?

Ne talep ettik?

Biz tatmin olmadık.

Ayrılmadık.

Başbakanlığın önünde oturuyoruz.

Ülke yangın yeri, binlerce insan sokağa döküldü, ancak eylemden ayrılırken ciddi bir yetkisizlik hissi vardı. Halkın kendini bu denli etkisiz hissettiği yerde siyaset yapmak mümkün değil.

Bizi yıllarca üretimden kopardılar, dış ekonomiye bağladılar, kendi kendimize yetemeyecek duruma düşürdüler. Bunun bedelini kim ödeyecek? Gençler ‘biz bu eylemden tatmin olmadık ayrılmak istemiyoruz dediler’ haklı bulduk.

Ülkemizi bırakmak içimizden gelmediği gibi bu eylemi bırakmak da gelmedi.

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01/04/2022 16:32