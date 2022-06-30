TDP, “Bilişim Suçları Yasası’na” karşı verdiği adalet mücadelesini kazandı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Anayasa’ya aykırı düzenlenmiş olan ‘‘Bilişim Suçları Yasası’na’’ karşı verdiği adalet mücadelesini kazandı.

Böylelikle TDP, polisin keyfi şekilde kişisel elektronik cihazlara el koyması, kişisel bilgilerin sistem sağlayıcılar tarafından paylaşılması gibi kişisel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı maddelerin son bulmasına öncülük etti. Herzaman olduğu gibi TDP, hak ve özgürlük için savaşmaya devam edecektir.

Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararın Bilişim Suçları Yasası’nın mecliste yeniden görüşülmesinin önünü açmıştır. Söz konusu yasanın halen daha insan hakları ile uyumlu olmayan maddelerinin de yürürlükten kalkması için sürecin takipçisi olacağız ve gerekirse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne TDP olarak başvuracağız.

Anayasa Mahkemesi 30/6/22 tarihinde okuduğu kararda aşağıdaki hususlarda Anayasa’ya aykırılık bulmuştur.

İşte o kararlar:

1. 32/2020 sayılı Bilişim Suçları Yasası’nın 14. maddesine göre, polisin el koyduğu bilişim suçu işlemek için üretildiği iddia edilen araçların hiçbir zaman iade edilmemesi Anayasa’nın 17. maddesi ile korunan Hak Arama Özgürlüğüne aykırı buldu.

2. 32/2020 sayılı Bilişim Suçları Yasası’nın 18.3.b maddesi ile erişim sağlayıcıların (kullanıcılarına elektronik haberleşme şebekesine erişim olanağı sağlayan elektronik haberleşme hizmet sağlayıcıları) mahkeme kararı olmadan internet kullanıcılarının trafik bilgilerine (içerik hariç olmak üzere, elektronik haberleşme şebekesinde gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin olarak tarafları, zamanı, süreyi, yararlanılan hizmetin türünü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktalarıdır.) erişmesini Anayasa’nın 19.m ile korunan özel hayatın gizliliğine aykırı buldu.

3. 32/2020 sayılı Bilişim Suçları Yasası’nın 22.1.B maddesi ile düzenlenen ve içerik sağlayıcının (elektronik haberleşme şebekesi üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri anlatır.) veya yer sağlayıcının (hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler) 24 saat içinde içeriği hukuka aykırı olduğu iddia edilen içeriği yayından kaldırması hakkını Anayasa’nın 17. Maddesi ile korunan hak arama özgürlüğüne aykırı buldu.

4. 32/2020 sayılı Bilişim Suçları Yasası’nın 23.2 maddesine göre Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun kararı uyarınca 24 saat içinde erişim sağlayıcıların erişimi engellememesi sebebiyle, erişim sağlayıcının lisansının iptal edilmesini Anayasa’nın 17. Maddesi ile korunan hak arama özgürlüğü ve yasal yargı yolu hakkına ve Anayasa’nın 18. maddesi ile korunan Cezaların Yasal ve Kişisel Olması ve Sanık Haklarına aykırı buldu. Kararın bu kısmının gerekçesi erişim sağlayacının 24 saat içerisinde Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun verdiği karara karşı dava açma imkanın olmamasıdır.

5. Bunlarla beraber, kararda öne çıkan diğer önemli bir husus ise, bilişim aletlerinin (cep telefonu, tablet vs) basın amaçlı kullanıldığı zaman Bilişim Suçları Yasasının Anayasanın 29. maddesi ile birlikte değerlendirilerek el konulamamasıdır.

6. Bununla beraber, Ceza Yasasının 63. maddesine aykırı yayınlar şeklinde tanımlanan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun erişim engeli vermesi ile ilgili maddesi olan 32/2020 sayılı Bilişim Suçları Yasası’nın 20.3.A maddesinin de yeniden düzenlenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

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30/06/2022 22:39