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TDP, Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Toplumcu Demokrasi Partisi, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili yayımladığı taziye mesajında, “Birkan Uzun çalışkanlığı ile örnek olmuş bir gencimizdi” açıklamasında bulundu.

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01/01/2022

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TDP, Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

TDP’den yapılan açıklamada, “Kıbrıslı Türk dağcı, mücadele arkadaşımız Filiz Uzun’un yeğeni Birkan Uzun’un ABD’de geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Birkan Uzun’un kendine koyduğu hedef doğrultusunda birçok zorlu mücadeleyi azmi, özverisi ve cesareti sayesinde aştığına ve çalışkanlığı ile örnek bir genç olduğuna değinilen açıklamada, “Merhuma rahmet, yaslı ailesi ve sevenleri başta olmak üzere herkese başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.

01/01/2022 17:39
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TAGS: tdp, birkan uzun
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