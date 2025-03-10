TDP Cenevre’ye gidecek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak olan “Kıbrıs sorunu” konulu genişletilmiş toplantı için Cenevre’ye gidecek.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, TDP’yi temsilen Cenevre’ye Dış İlişkiler Sekreteri Mine Atlı ve Parti Meclisi (PM) Üyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın gideceği duyuruldu. Açıklamada, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’in aynı tarihlerde önceden planlanmış programı çerçevesinde yurt dışında olacağı da belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in davetiyle, 17-18 Mart 2025 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek olan genişletilmiş Kıbrıs toplantısının, uzun süredir diyalogsuz olan sürecin yeniden canlandırılması açısından önemli bir fırsat teşkil ettiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümünü elzem gören ve bunun için çaba harcanması gerektiğine inanan partimiz, Cenevre’den olumlu bir sonuç elde edilebilmesi için samimi katkı yapmaya hazırdır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar’ın siyasi partilere yaptığı davet kapsamında TDP olarak Cenevre’de hazır olacağız.” denildi.

-“TDP Cenevre’de de yapıcı katkı koymaya, taraflara sorumluluklarını hatırlatmaya devam