TDP Eğitim Komitesi, KIB-TES Başkanı Turgut ile ilgili soruşturma açılmasını istedi

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10/02/2025

TDP Eğitim Komitesi, KIB-TES Başkanı Turgut ile ilgili soruşturma açılmasını istedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Eğitim Komitesi, “Kıbrıs Türk eğitim sistemini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a şikayet şeklinde raporlamakla” suçladığı Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIB-TES) Başkanı Himmet Turgut ile ilgili soruşturma açılmasını istedi.

TDP Eğitim Komitesi yazılı açıklamasında, bu konuda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu da eleştirdi. TDP Eğitim Komitesi, Turgut’un, Kıbrıs Türk eğitim sistemindeki “din kültürü” derslerinin şikayet edildiği dilekçeyi “sözde” olarak niteledi ve “dilekçenin bir suç unsuru olduğunu” savundu.

TDP Eğitim Komitesi, Turgut’un “Öğretmenler Yasası’nın 85. Maddesine göre de suç işlediğini” ifade ederek, Himmet Turgut’un işlediğini savunduğu suçları ve alması gereken disiplin suçlarını sıraladı.

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TAGS: TDP Eğitim Komitesi, KIB-TES
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