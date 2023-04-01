TDP Eğitim Sekreteri, yöneticileri Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş eğitimi tehlikeye atmakla suçladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Eğitim Sekreteri Yeşim Beyaz İlkan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, “Mağusa'ya 700 öğrenci kapasiteli İlahiyat Koleji müjdesine” karşı çıkmayanları, ettikleri milletvekili yeminlerine karşı hareket etmekle ve Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş eğitimi tehlikeye atmakla itham etti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Parti Eğitim Sekreteri Yeşim Beyaz İlkan, dün imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nde yer alan “Mağusa'ya 700 öğrenci kapasiteli bir İlahiyat Koleji yapılması” konusunda, öğrenciler çadırda eğitim görürken, yetkililerin neden itiraz etmediğini sordu.

“Atatürk ilkelerine bağlı kalacağınıza dair yemin etmiş olan ve aynı zamanda modern, çağdaş ve lâik bir Kıbrıs eğitim sisteminde yetişmiş olan siz hükümet yetkilileri ve Cumhurbaşkanı; nasıl olur da toplumumuzu Orta çağ yaşam biçimine ve karanlığına sürükleyecek olan böylesi kararlara hiç itiraz etmeden imza atıyorsunuz? Çocuklarınıza ve torunlarınıza böyle bir geleceği mi reva görüyorsunuz?” sorularını da yönelten İlkan, yetkilileri ettikleri yemine ve laik, çağdaş ve modern eğitimin ruhuna ihanet etmekle suçladı.

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01/04/2023 14:16