TDP: Elektrik sorunu, KIB-TEK'in bilinçli ihmal edilmesinden kaynaklanıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), ülkede “şu an elektrik üzerine yaşadığımız her sorunun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) dört temel- üretim, iletim, dağıtım ve tahsilat- faaliyetinin özelleştirme taraftarı yöneticiler ve hükümetler tarafından bilinçli ve sistemli olarak ihmal edilmesinden kaynaklanmakta” olduğunu savundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan bizlerin elinde kalmış ender kurumlardan biridir. Bu kurum, KKTC bütçesinin üçte biri büyüklüğünde bütçeye sahiptir ve bu anlamda özelleştirme taraftarlarının uzun yıllardır hedefe koyduğu bir kurumdur. KIB-TEK dört temel faaliyet üzerine kurulmuştur. Bunlar; üretim, iletim, dağıtım ve tahsilattır. Şu an elektrik üzerine yaşadığımız her sorun bu dört temel faaliyetin özelleştirme taraftarı yöneticiler ve hükümetler tarafından bilinçli ve sistemli olarak ihmal edilmesinden kaynaklanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi “elektrikte çıkış yolu” olarak gördüğü önerilerini de paylaştı. Partinin sekiz maddeden oluşan görüşleri şöyle:

“•Fiyat düzenlemesi ve maliyetin altında satışın sonlanması kaçınılmaz gerekliliktir.

•Fiyat artışlarından dar gelirli kesimleri korumak için 300kws altında tüketim yapan hanelere devlet tarafından indirim sağlanmalıdır.

•2019 yılında alınan yatırım kararı TDP’nin resti ile alınmış bir karardır. Fakat hükümetin ömrü yatırım yapmaya yetmemiştir. Yatırım yapılmadığı için KIB-TEK daha çok verimsiz santrallerle üretim yapmak zorunda kalmış ve üretim maliyetleri daha da artmıştır. Acilen yatırım yapılıp bir taraftan üretim maliyetleri azaltılmalı, diğer taraftan ülkede kesintisiz elektrik sağlanmasının önü açılmalıdır.

•KIB-TEK yönetimi siyasetten arınmış ve tamamı profesyonellerden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilmelidir.

•Sayıştay raporları bir an önce işleme alınmalı ve usulsüz işlemler, ihaleler ve alımlar yargıya havale edilmelidir.

•Özelleştirmeler, Türkiye’de çözümden çok sorun yaratmıştır. Kıbrıs’ta aynı yanlışın yapılmaması gereklidir.

•Binalarda, ulaşımda ve üretimde enerji verimliliği önümüzdeki dönemin en önemli hedefi olmalıdır.

•Yenilenebilir enerji üretimi için verilen teşvikler tüketimi değil, verimliliği özendirmelidir.”

Bu habere tepkiniz:



14/02/2022 14:03