TDP, Ev İçi Şiddet Yasasının bir an önce Meclisten geçmesi çağrısı yaptı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, İskele Polis Müdürlüğü'nün adının sürekli "kadına şiddet olaylarında hiçbir şey yapmayan" ve hatta "şiddet uygulayıcısı erkekleri koruyan karakol" olarak anıldığını savunarak, Polis Genel Müdürlüğü'ne (PGM) "İskele Polis Müdürlüğünde yaşanan bu duruma çözüm üretmesi, Meclis'teki hükümet ve muhalefet vekillerine de Ev İçi Şiddet Yasası'nın bir an önce geçmesi için harekete geçme" çağrısında bulundu

Yazılı açıklama yapan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, İskele'de yaşayan şiddet mağdurunun sosyal medya hesabından paylaştığı ve basına da yansıyan boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından maruz bırakıldığı şiddet olaylarına değinerek, İskele Polis Müdürlüğü'nün buna kayıtsız kaldığını iddia etti, İskele Polis Müdürü ile Polis Genel Müdürü Kasım Kuni'ye seslendi.

Atlı, "Kadına şiddete karşı; savunmanın en önemli ayaklarından biri olması gereken polisin; kadına şiddete adeta çanak tutması, şiddet uygulayıcılarını adeta ödüllendirmesi ve cesaretlendirmesi artık 'hata, yanlışlık, eksik personel ya da iş yoğunluğu' olarak adlandırılamaz, geçiştirilemez noktaya gelmiştir. PGM Müdürü, İskele Karakolu'nun birçok kez aynı şikayetlerle şiddete uğrayan kadınlar tarafından bu şekilde anılmasını göz ardı etmeye devam mı edecek?" diye sordu.

-"PGM Müdürü'nün bu duruma müdahale etmesi ve Meclis'in Ev İçi Şiddet Yasası'nı yasalaştırması için kaç kadının ölmesi gerekiyor?"

Şiddet mağduru kadının sosyal medyadan paylaştığı ifadelere değinen Atlı, "Açıkça soruyorum; polisin şiddet mağduru kadınlara gerektiği gibi davranması, işlem yapması ve şiddet uygulayıcılarına karşı da gerekli tedbiri alıp caydırıcı şekilde işlem yapması ve Meclis'in de Ev İçi Şiddet Yasası'nı bir an önce Meclis'ten geçirmesi için kaç kadının ölmesi gerekiyor? “ diye sordu

Atlı, Kuzey Kıbrıs’ta dillendirilmekten kaçınılan kadına karşı şiddetin artık saklanamaz boyutlarda olduğunu, bunun LTB Sığınma Evi'nin durumuna, Sosyal Hizmetler'e gelen şikayetlere ve polise yapılan şikayetlere bakıldığında da çok rahat anlaşılabileceğine dolayısıyla ülkede saklanmak istenen kadına şiddetin var olduğunu bir kez daha vurgulayarak, polisin de hükümet ve muhalefetin de artık ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

-“Kadına şiddet konusunda karakolların tavrıyla ilgili bir standart olması gerekir”

Mine Atlı, kadına şiddet konusunda karakolların tavrıyla ilgili bir standart olması gerektiğini, aslında Ev İçi Şiddet Yasası’nda da bu standartların belirlendiğini söyleyerek, yasa geçmese bile bu standartların gerek PGM müdürü, gerek karakol amirleri tarafından 58/2011 sayılı yasa tahtında uygulamaya konulması gerektiğini kaydetti

Mine Atlı, konuyla ilgili polis karakollarının ilgili bölümlerinin amirlerine ve PGM müdürüne görev düştüğünü belirterek, standartları uygulamaya koymalarını, hangi polis görevde olursa olsun, hangi amir gelirse gelsin aynı standartların uygulanmasının sağlanması gerektiğini belirtti.