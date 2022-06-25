TDP Gençlik Örgütü, Ankara ziyaretini tamamladı

 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Ankara ziyaretini tamamladı.

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25/06/2022

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TDP Gençlik Örgütü, Ankara ziyaretini tamamladı

 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Ankara ziyaretini tamamladı.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP Gençlik Örgütü, Ankara ziyareti kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti, CHP-HDP-TİP-Sol Parti, Sosyal Demokrasi Vakfı-Genç ve İvme Hareketi ile görüştü.

TDP Gençlik Örgütü, görüşmelerinde, “TC - KKTC ilişkilerinde yaşanan çıkmaz ve demokratik yaşama yapılan müdahaleler ile Kıbrıs Türk halkının yaşadığı ekonomik, siyasi ve demokratik gelişmeleri” gündeme getirdi ve “2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Müdahale Raporu”nu sundu.

25/06/2022 14:26
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TAGS: TDP Gençlik Örgütü, Ankara
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