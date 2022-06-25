TDP Gençlik Örgütü, Ankara ziyaretini tamamladı
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Ankara ziyaretini tamamladı.
25/06/2022
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Ankara ziyaretini tamamladı.
TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP Gençlik Örgütü, Ankara ziyareti kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti, CHP-HDP-TİP-Sol Parti, Sosyal Demokrasi Vakfı-Genç ve İvme Hareketi ile görüştü.
TDP Gençlik Örgütü, görüşmelerinde, “TC - KKTC ilişkilerinde yaşanan çıkmaz ve demokratik yaşama yapılan müdahaleler ile Kıbrıs Türk halkının yaşadığı ekonomik, siyasi ve demokratik gelişmeleri” gündeme getirdi ve “2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Müdahale Raporu”nu sundu.