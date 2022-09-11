TDP Gençlik Örgütü Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü yazılı açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anayasa Mahkemesi’nin yerel seçimler hakkındaki kararı hakkında kullandığı ifadeleri eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı, "Cumhurbaşkanı andını çiğnemekle ve Anayasa’ya aykırı şekilde UBP Kurultayı’na katılmakla" suçlayan Örgüt açıklamasında, “TDP Gençlik Örgütü olarak bağımsız yargının itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğimizi vurgularken, sistematik saldırılara karşı da tüm toplumumuza ses yükseltme çağrısında bulunuruz” denildi.

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11/09/2022 15:44