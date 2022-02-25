TDP Gençlik Örgütü: Diplomasi başlatılmalı

TDP Gençlik Örgütü, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların durması ve sorunun çözümü için diyalog başlatılması çağrısında bulundu.

ads ads
25/02/2022

ads
ads
ads
TDP Gençlik Örgütü: Diplomasi başlatılmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların durması ve sorunun çözümü için diyalog başlatılması çağrısında bulundu.

TDP Gençlik Örgütü adına yapılan yazılı açıklamada, sivillerin bulunduğu bölgelerin bombalanmasının saldırının “en acı yönü” olduğunu belirtti.

Çözümün kesinlikle işgal olmadığı belirtilen açıklamada, “Sivillerin yaşamına son vermek cinayet, savaş ise bir insanlık suçudur. Dün olduğu gibi bugün de ‘ama’lara sığınmadan işgal değil diplomasi diyoruz” denildi.

25/02/2022 10:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: TDP, Gençlik Örgütü, Diplomasi, savaş
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.