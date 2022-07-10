TDP Gençlik Örgütü ile CHP, HDP ve TİP Gençlik Örgütleri bayramlaştı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü ile Türkiye’deki bazı siyasi partilerin gençlik örgütleri arasında bayram mesajı teatisi yapıldı.

TDP Gençlik Örgütü’nden yapılan açıklamaya göre, TDP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Arda Çileker, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, Halkların Demokratik Partisi Gençlik Meclisi ve Türkiye İşçi Partisi Gençlik Örgütü’ne tebrik mesajı gönderdi.

Çileker, mesajında, “Kurban Bayramı dolayısıyla sizleri tebrik ederken, partim ve şahsım adına sağlık ve mutluluğunuz ile kardeş Türkiye halklarının esenlik ve refahı için en iyi dileklerimi iletiyorum” dedi.

Açıklamaya göre, CHP Gençlik Kolları da mesajında, “Bizler de iyi bayramlar diliyoruz” derken, “tüm dostlara selamlarını” iletti. HDP Gençlik Meclisi de, “Bilmukabele, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz, aynı duyguları hissetme ve paylaşma temelinde iyi bayramlar dileriz” dedi. TİP Gençlik Örgütü ise “TİP Gençlik Örgütü olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Halkların barış içinde geçirecekleri nice bayramlara” mesajını iletti.

TDP Gençlik Örgütü, Türkiye’deki siyasi partilerin yanı sıra SODEV Genç ve İvme Hareketi ile de bayramlaştı.

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10/07/2022 10:18