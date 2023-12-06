TDP Genel Başkanı Atlı'dan Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde yapılan görevlendirme konusunda eleştiri

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06/12/2023

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TDP Genel Başkanı Atlı'dan Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde yapılan görevlendirme konusunda eleştiri


 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde, Türkiye’den görevlendirme bir öğretmenin müdür muavini yapıldığını ileri sürerek, eleştirilerde bulundu.

Yazılı açıklama yapan Atlı, konuya ilişkin elçilik, hükümet ve muhalefeti eleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığından konuyla ilgili açıklama gelmediğini savunan Atlı, hükümetin de açıklama yapmadığını, bunun bu durumdan rahatsızlık duymadıkları anlamı taşıdığını iddia etti.

Öğretmen sendikalarının direndiğini ileri süren Atlı, muhalefete de eleştirilerde bulunarak, ülkede muhalefet boşluğu bulunduğunu savundu.

06/12/2023 11:46
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TAGS: Hala Sultan İlahiyat Koleji, haber
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