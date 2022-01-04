TDP Genel Sekreteri Halil Hızal’ın koronavirüs testi pozitif
TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.
04/01/2022
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri ve Milletvekili adayı Halil Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Halil Hızal paylaşımında “Beklenen son. 20 ay kaçabildim. Son dalgaya yakalandım. Bugünkü testim pozitif.Hiçbir semptomum yok. 1 hafta tatil yapacağım yıllar sonra" ifadelerini kullandı.