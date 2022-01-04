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TDP Genel Sekreteri Halil Hızal’ın koronavirüs testi pozitif

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.

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04/01/2022

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TDP Genel Sekreteri Halil Hızal’ın koronavirüs testi pozitif

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri ve Milletvekili adayı Halil Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Halil Hızal paylaşımında “Beklenen son. 20 ay kaçabildim. Son dalgaya yakalandım. Bugünkü testim pozitif.Hiçbir semptomum yok. 1 hafta tatil yapacağım yıllar sonra" ifadelerini kullandı.

 

04/01/2022 09:40
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