TDP Genel Sekreteri Özkunt: Turgay Avcı istifa etmeli

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı’nın “bir dakika bile o koltukta oturmadan istifa etmesi gerektiğini” savundu.

Yazılı açıklama yapan Özkunt, “YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında belirlenen ve tutuklu bulunan Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Dürüst’e suç olarak isnat edilen 34 bin TL’lik ‘düğün basdişlerinin^’ kendi çocuğunun düğününe gönderildiğini doğruladığını” belirtti.

Özkunt, “Bu doğrulama bile yeterli bir istifa sebebidir. Çünkü bulunduğunuz yüksek maaşlı devlet makamları, size işlemediğiniz ama adınızın karıştığı skandallar ve yolsuzluklarla ilgili de bir sorumluluk yükler. Bu yerlerde görev yapmanızın bedeli de istifa etmeniz gerektiği anda bunu yapmanızdır” dedi.

Nevzat Özkunt, istifa mekanizmasının çalıştırılmamasının, kamuda ve devletin her kademesinde baş gösteren liyakatsizliğin ve çürümenin en büyük nedenlerinden biri olduğu kaydetti. Özkunt, devlet kurumlarının adının kirlenmemesi ve daha sonra görev yapacakların da hangi göreve geldiklerini anlamaları açısından istifa mekanizmasının çalıştırılması gereken bir mekanizma olduğunu vurguladı.