TDP Genel Sekreteri Özkunt’tan eleştiri

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, yaklaşık iki hafta önce Girne-Güzelyurt arasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan bir aracın “trafiğe çıkış izni olmadığı” iddialarına yanıt vermediği gerekçesiyle Başbakan ve Maliye Bakanı’nı eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Özkunt, bir gazetede yer alan iddialara atıfta bulunarak, bunların ne Başbakan ne Maliye Bakanı ne de herhangi bir yetkili tarafından yalanlanmadığını savundu.

Özkunt, “Her ciddi durumda olduğu gibi, yine derin bir sessizlik hali var.” dedi.

Özkunt, hukuk tanımamakla suçladığı siyasileri, ülkenin kanayan yarasına dönüşen ölümlü trafik kazalarında bile adaletin yerine gelmesine darbe vurmakla eleştirdi, bunun işin ne kadar vahim boyutlara geldiğinin çarpıcı bir örneğini oluşturduğunu savundu.

Açıklamasında eleştirilerini sürdüren Özkunt, “iltimas, kuralsızlık ve çifte standat” uygulandığını ileri sürerek, bu şekilde devlet yönetilemeyeceğini ileri sürdü.

Özkunt, TDP olarak yıllardır yönetimde şeffaflığın, denetimin ve hesap verilebilirliğin önemine vurgu yaptıklarını, bu ilkelerin öneminin bugünlerde çok daha iyi anlaşılır olması gerektiğini kaydetti.

Özkunt, açıklamasında “Yaptığımız her eleştiriden sonra ‘Peki öneriniz ne?’ diye soranlara verilecek yanıt basit aslında: ‘Şeffaf, hesap veren, adil, hukukun üstünlüğüne saygılı ve ciddi yönetim… Bunun için hazırız ve şimdiden söz veriyoruz.” ifadelerine yer verdi.