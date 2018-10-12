TDP Girne 6.Olağan kongresi yapıldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçesi 6. Olağan Kongresi geçtiğimiz gün yapıldı; ilçe başkanlığına Turgut Uluhan seçildi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre İlçe Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu: Sinan Gürzap, Rahme Emin, Ahmet Metin Bali, Arzu Çaydamlı, Eskul Kutluer, Osman Höyük, Efe Gencay, Evren Gürtunç, Özkan Konca.

ÖZYİĞİT: “KASIMDA BÜYÜK KURULTAY”

TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, kongrede yaptığı konuşmada yeni seçilecek başkan ve yönetime başarılar diledi, bugüne kadar görev alan kişilere de teşekkür etti.

Ekim ayı içerisinde ilçe ve gençlik örgütü kurultaylarını tamamlayacaklarını, kasım ayında da büyük kurultayı gerçekleştireceklerini belirten Özyiğit, mevcut kadro ve örgütleri daha da güçlendirerek yollarına emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi.

“CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ”

Konuşmasında hükümetin icraatlarına da değinen Özyiğit, TL kaynaklı yaşanan ekonomik sıkıntıların olumsuz etkileri olduğunu, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların bu olumsuzluktan daha fazla etkilendiklerini belirterek, Hükümet olarak bu sıkıntıların aşılması adına canla başla çalıştıklarını, son olarak elektriğe yıl sonuna kadar zam yapılmaması kararı üretildiğini, alınan önlemlere ek olarak mutlaka yeni önlemlerin de alınacağını ifade etti.

TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs konusunun en temel sorun olduğunu, parti olarak en temel motivasyonlarından birinin bu sorunun çözülmesine yönelik olduğunu söyledi.

"BEKLENTİMİZ MÜZAKERELERİN EN KISA SÜREDE BAŞLAMASIDIR"

BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Lute'un Kıbrıs konusuyla ilgili raporunu önümüzdeki günlerde Genel Sekreter’e sunmasının ardından yeni bir sürecin başlayabileceğini belirten Özyiğit, "Beklentimiz müzakerelerin en kısa sürede başlamasıdır, ancak ucu açık müzakerelerin yarar sağlamayacağı gerçeğinden hareketle, sonuç alıcı müzakere sürecinin erken zamanda başlamasını desteklemekteyiz. TDP olarak bizler de kalıcı federal devlet yapısının oluşturulması adına her türlü katkıyı yapmakta kararlıyız" dedi.

"DEVRE DIŞI KALMAMIZ KABUL EDİLEMEZ"

Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafının devre dışı kalmasının kabul edilemeyeceğini de belirten Özyiğit, şöyle konuştu:

“Çözüme yönelik garantör ülkelerin ilgili taraflarla istişarelerde bulunması doğal olabilir ancak bu kesinlikle Kıbrıs Türk tarafı devre dışı kalıyor algısı yaratmamalıdır. Kıbrıs sorununun çözümü görüşmelerini iki toplumun yetki verdiği liderlerin müzakere zemininden başka bir yere kaydırmak kabul edilemezdir. Kıbrıs’ta iki eşit taraf vardır ve bu adımlar atılırken mütekabiliyet mutlaka dikkate alınmalıdır.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın seçildiği günden itibaren gerek müzakerelerin yeniden başlaması, gerekse de müzakere süreci ve Crans-Montana'da kalıcı bir çözüme ulaşılması adına ortaya koyduğu yapıcı ve samimi tutumun ortada olduğunu belirten Özyiğit, Kıbrıs Türk liderliği ile Kıbrıs Türk tarafının mutlaka özne olmaya devam edeceklerini, bunun tersinin çok ciddi ve geri dönülemez zararları da beraberinde getirebileceğini kaydetti.

ZEKİ ÇELER

TDP Girne İlçe Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 2011 yılından beridir yürüttüğü İlçe Başkanlığını görevini devredeceğini belirterek, yeni görev alacak başkan ve yönetim kurulu üyelerine güvenin tam olduğunu söyledi, başarılar diledi.

Çeler, önümüzdeki dönemde toplumla daha fazla buluşarak, gerek partinin gerekse de bakanlığın icraatları ile ilgili bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.

Çeler, icraatlarının temelinde insan olduğunu, sosyal demokrat anlayışla tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmeye azami bir gayret gösterdiklerini vurguladı.

CEMAL VAROĞLU

TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu da kongrenin hayırlı olmasını dileyerek turizmin incisi denilen Girne ve bölgesinin geçmişte yapılan hatalar neticesinde çok ciddi tahribata uğradığını belirtti.

Varoğlu, birçok alanda kendini gösteren plansızlığın özelikle Girne bölgesine çok büyük zararlar verdiğini kaydetti ve “Planlama olmazsa kaos olur, geri dönülmez yaralar açar, bunun en somut örneğini Girne’de yaşadık” dedi. Bu noktada Devlet Planlama Örgütü’ne önemli bir görev düştüğüne dikkat çeken Varoğlu, bilime dayalı verilerle hareket edilmesi ve Devlet Planlama Örgütü'nün etkinliğinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Barış, çözüm, hak, adalet, demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi olgularda oldukça hassas olduklarını ve her platformda bunların savunucusu olduklarını belirten Varoğlu, ilke ve değerlerinden vazgeçmeden yollarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

TURGUT ULUHAN

TDP Girne İlçe Başkanlığına seçilen Turgut Uluhan da Girne İlçe Başkanlığı görevine getirilmesine destek veren tüm kişilere teşekkür etti.

Uluhan, gerek toplumun yapısal sorunları, gerekse Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ekibiyle birlikte ciddi bir çalışma yapma kararlılığında olduklarını belirtti.