TDP Güzelyurt İlçe Başkanı yeniden Metin Ertop

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt İlçe Başkanlığı’na yeniden Metin Ertop getirildi.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt İlçe Örgütü Olağan Kurultayı yapıldı. İlçe Faaliyet Raporu ve İlçe Mali Raporu’nun okunduğu ve oy birliğiyle kabul edildiği kurultayda konuşmalar da yapıldı.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, gelmiş geçmiş hükümetlerin Güzelyurt’a gerekli özeni göstermediğini söyleyerek, TDP’nin bölgede örgütlü olmasının önemli olduğunu kaydetti

Yapılan seçimde Metin Ertop oy birliğiyle yeniden Güzelyurt İlçe Başkanlığı’na getirildi, İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Denetleme Kurulu ve Güzelyurt Gençlik İlçe Örgütü Başkanlığı için gelen başvurular oylandı, 9 kişilik İlçe Yönetim Kurulu oy birliğiyle onaylandı.

-Ertop: “Örgütlenme çalışmalarını genişleterek sürdürüyoruz”

Güzelyurt İlçe Başkanı Metin Ertop ise örgütlenme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, merkezde mücadele eden partinin Güzelyurt’taki sesi olmaya da devam edeceklerini kaydetti.

TDP Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu şu kişilerden oluştu:

“Metin Ertop (Başkan); Cemal Darbaz; Faik Arçay; Fevzi Karani; Hasan Umur; Mustafa Mulla; Ali Volkan; Kamil Gilanlıoğulları ve Özkan Koramaz.”

İlçe Denetleme Kurulu, “Ayşe Darbaz; Kemal Paytoncular ve Aytan İmamzade”den oluşurken, Güzelyurt İlçesi Gençlik Örgütü Başkanlığı’na Lisanı Darbaz getirildi.