Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt İlçesi 7. Olağan kongresi yapıldı. TDP Güzelyurt İlçe Başkanlığına Metin Ertop seçildi.

TDP’den verilen bilgiye göre, yeni dönemde Yönetim Kuruluna Ali Volkan, Mustafa Mulla, Cemal Darbaz, Eşmen Hoşkara, Behiye Araz Sekmen, Gülnür Özsaygın, Hasan Umur, Faik Arçay ve Özdil Erdemirci görev yapacak.. Kongrede Gençlik Örgütü temsilciliğine ise Dilara Sineli Erkalan seçildi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Lefke’nin ardından Güzelyurt kongresini gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçe ve gençlik örgütü kongrelerinin tamamlanmasının ardından 7’nci olağan kurultaya hazırlanacaklarını söyledi.

Hükümet edenlerin koltuk uğruna yetkilerini devrettiğini savunan Özyiğit, “Bizler çözümle birlikte uluslararası hukuk içine girerek dünyayla buluşmaya çalışırken, birileri inat ve ısrarla çözümsüzlüğü devam ettirerek hukuksuzluğun devamını istiyor. Bizler ‘kendi kararlarımızı kendimiz alalım’ derken birileri tam tersine müdahalelere davetiye çıkarıyor” dedi.

TDP olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından müdahalelerin araştırılması amacıyla Meclis’e önerge sunduklarını ancak hükümet tarafından reddedildiğini savunan Özyiğit, müdahalelerle ilgili geçtiğimiz hafta yayınlanan raporun gerçekleri ortaya koyduğunu ileri sürdü.

“TATAR’IN İZLEDİĞİ POLİTİKA KIBRIS TÜRK HALKINI DAHA DA YALNIZLAŞTIRACAKTIR”

Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak siyasetlere ihtiyacı olduğunu belirten Özyiğit, “Sn. (Cumhurbaşkanı Ersin) Tatar’ın izlediği politika Kıbrıs Türk halkını daha da yalnızlaştıracaktır ve bu da maalesef yararımıza olmayacaktır” dedi.

Özyiğit, ülkenin daha adil, daha şeffaf, kendi kendini yöneten ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya ihtiyacı olduğunu belirtti.

“SİNEİ MİLLET DAHİ HER TÜRLÜ OLASILIĞI DEĞERLENDİRECEĞİZ”

UBP-DP-YDP hükümetinin toplumun sorunlarına gailesinin olmadığını ileri süren Özyiğit, “Yapılması gereken bellidir, yasalara rağmen adım atarak değil, bir uzlaşı ile erken seçim tarihi belirlenerek en erken zamanda seçime gidilmelidir. Bu olmadığı ve hukuksuzlukta ısrar edildiği takdirde sinei millet dahil her türlü olasılığı değerlendireceğiz” dedi.

HIZAL

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, :Kuzey Kıbrısın son dönemlerde sürekli kötü olaylarla anılmasının üzüntü verici olduğunu “Kıbrıs Tük halkının çözüm, barış, demokrasi ve kendi kendini yönetme mücadelesinin” arttırması gereken bir dönemden geçildiğini savundu.

Hızal, “Ülkedeki mevcut yapı artık sürdürülebilir değildir. Özellikle pandemi dönemi tüm eksikliklerimizi, yanlış yapılanmalarımızı net bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Her alanda yeniden yapılanma şarttır” dedi.

ERTOP

TDP Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevine seçilen Metin Ertop ise, Kıbrıs sorununun çözümünün öncelikli hedefleri olmaya devam edeceğini, bunun yolunun da 2 bölgeli, 2 toplumlu siyasi eşitliğe dayalı Federasyon olduğunu; Kıbrıs sorununun yanı sıra toplumun yapısal sorunları ile özellikle pandemi dönemi artan ve ağırlaşan ekonomik sorunların çözümü noktasında da hükümetin yetersiz kaldığını savundu.

ERKALAN

TDP Güzelyurt İlçesi Gençlik Örgütü temsilciliği görevine seçilen Dilara Sineli Erkalan ise, “Demokrasiye, adalete, eşitliğe ve en önemlisi hem ruhumuzda hem de kanımızda dolaşan barış ruhunu ülkemizde yaşatmak ve benimsetmek adına daha emin adımlarla birbirimize daha da kenetlenerek ilerlemek zorundayız. Sadece bugünü değil, yarınımızı da düşünerek, daha çok çalışmak, işbirliğini artırmak ve bu mücadele dolu yolda ilerlerken, sizlerin de desteğini görmek bizleri hem onurlandıracak, hem de cesaretlendirecektir” dedi.

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22/06/2021 13:18