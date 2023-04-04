TDP: Güzelyurt sağlıksız, kimin umurunda?

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt İlçe Örgütü, TDP Genel Başkanı Mine Atlı ile birlikte Güzelyurt Açık Pazar’ında Güzelyurt Devlet Hastanesi’yle ilgili genel durumu anlatan bildiri dağıttı

“Güzelyurt sağlıksız, kimin umurunda”

Bildiride, sancılı ve şaibeli ihale sürecinin ardından 22 Şubat 2017 tarihinde temelleri atılan Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin 6 yıl geçmesine rağmen hala bitirilememiş olmasının birçok soruyu da beraberinde getirdiğine işaret edildi.

Bildiride, “Güzelyurt Hastanesi hikayesi adeta bir batakhane, bir harabe ve bir hükümetler enkazını içinde barındırmaktadır. Tam donanımlı bir hastanesi olmayan Güzelyurtlular, sağlık hizmetlerinden kendi ilçelerinde yararlanamamalarının sıkıntılarını yaşamakta ve adeta sürünerek Lefkoşa hastanesi yollarında para ve zaman harcamaktadır” denildi.

“Sağlık ocağı yetersiz, çoğu zaman doktor bile yok”

Değişen hükümetlerin ve bakanların neden hastanenin bitirilmesini başaramadığını sorgulayan örgüt, “Bunun altında yatan gizil sebep nedir?” diye sordu.

Sebebi ne olursa Güzelyurtlulara verilen değerin ortada olduğunu, bir insanın en doğal hakkının sağlık hizmeti olduğunu vurgulayan örgüt, bölgedeki mevcut sağlık ocağının da gerekli donanıma sahip olmadığı için halka yeterli hizmeti veremediğini hatta çoğu zaman burada doktor bile bulunamadığını iddia etti.

“Güzelyurt insanını daha ne kadar bu yollarda ezeceksiniz?”

Hükümete “Ülkenin ekonomik sıkıntılarından nasibini kat kat alan Güzelyurt insanını, daha ne kadar bu yollarda ezeceksiniz?” diyerek seslenen TDP Güzelyurt İlçe Örgütü, bölge insanının değersizleştirildiğini ve umutlarının çalınarak sağlık hakkının elinden alındığını savundu.

Bildiride, “Bu beceriksizlik ve umursamazlığın altından kaç tane daha sağlık bakanı gelip geçecektir? Hastane yapılacak müjdesini vermek için adeta yarışa giren o zamanın milletvekilleri şimdi neredeler? Bu hastaneyi bitiremeyecekseniz hiç olmazsa bu enkazı buradan kaldırın. Çünkü bu görüntü; sizin beceriksizliğinizi sergilerken aynı zamanda halkın da moralini bozarak değersizlik duygusu yaratmaktadır. TDP Güzelyurt İlçe Örgütü olarak halkımız tam donanımlı bir hastaneye kavuşuncaya kadar mücadelemize devam edecek ve bunun takipçisi olacağız” denildi.

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04/04/2023 19:21