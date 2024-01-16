TDP: Halk-Market’ler kurulsun, yerli üreticiden direkt alım yapılıp satışa sunulsun

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), fahiş fiyat artışlarının denetlenmesi konusunda hükümetten bir beklentisi olmadığını söyleyerek, fiyat artışlarının önüne geçilmesi için Belediyeler Birliği’ni göreve davet etti ve “Halk-Market’ler kurulması” önerisinde bulundu.

Fiyat artışları konusunda yazılı açıklama yapan TDP, asgari ücretle ilgili parti olarak düşüncelerini ortaya koyduklarını ve asgari ücretin alım gücünü koruyabilmesinin, kontrolsüz ve astronomik fiyat artışlarının önüne geçilmesiyle gerçekleşeceğini ifade ettiklerini hatırlattı.

TDP açıklamasında, “Tedarikçi firmalardaki mal alım faturaları yanında marketlerdeki mal alım ve etiket fiyatlarının mutlaka incelenmesi ve denetlenmesi gereği ortadadır. 21/1977 sayılı Mal ve Hizmetler Yasası hükümete bu konuda her türlü yetkiyi veriyor. Ancak Ekonomi Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu 24 kişilik kadro ile etkin denetim gerçekleştirmenin ‘imkânsız’ olduğunu söylüyor” ifadelerine yer verildi.

Hükümetin yüzlerce işçi alımı yaptığını savunarak, kadro yetersizliğinden söz edilmesini eleştirilen açıklamada, sermaye çevreleri ile "danışıklı dövüşün" süreceğini, dar ve sabit gelirli insanların da pahalılık altında fakirleşmeye devam edeceği savundu.

“Pahalılaşmanın ve fakirleşmenin önüne geçmek için hükümetten herhangi bir beklentimiz kalmamıştır” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Belediyeler Birliği’ne çağrı yapılarak Birliğin girişimleri ile Halk-Market’ler kurulması talep edildi.

Bu marketlerden vatandaşa ürün maliyetine yakın temel gıda ve temizlik ürünlerinin satılması, yerli üretimin aracılar vasıtasıyla değil direkt üreticiden çok daha uygun fiyatlarla alınacağı ve tüketiciye ulaşımının sağlanacağı bir sistem kurulması gerektiğini belirten TDP, canlı hayvanın hayvancıdan 200 TL’ye alındığı piyasada, etin kilosunun 600-650 TL’den satılmasının da önüne geçilebileceğini vurguladı.

TDP açıklamasında, “Yurttaşa 350-400 TL’den et satışı pekâlâ mümkünken bu vahşi piyasanın acımasızca hareketlerini artık durdurun. Yerli üretimin yeterli olmadığı yerde ise ithalat yoluna da başvurulabilir. Yeter ki insanlarımızın temel gıda ve temel temizlik ürünlerine uygun fiyatlı erişimi sağlansın. "