TDP: ''Kadın toplumda hak ettiği yeri bulana kadar mücadelemize devam edeceğiz''

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), kadın toplumda hak ettiği yeri bulana kadar mücadeleye devam edeceğini belirtti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için mesaj yayınlayan TDP, yıllardır kadın örgütleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele eden sivil toplum örgütlerinin ülkedeki kadınların daha eşit koşullarda yaşayabilmesi adına taleplerde bulunduğunu, aynı mücadelenin dünyanın birçok ülkesinde de verildiği belirtti.

TDP’nin mesajında “Kız çocukları ve emekçi kadınların daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmeleri, laik ve çağdaş eğitim alabilmeleri, büyüme çağında yeterli besine ulaşabilmeleri ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, çalışan kadınların devlet tarafından sağlanan kreş ve bunlar gibi olanaklarla çalışma hayatından kopmamaları ve dahasını sağlamak sosyal devletin bir gereğidir” denildi.

-“Atılan önemli adımlar bilinçli şekilde engellendi, siyasetin ve kurumların geneline yayılamadı”

Kadın ve kız çocuklarının haklarına ulaşabilmek için mücadele etmesinin ülke için ayıp olduğunun ifade edildiği açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde “insan ticareti ve emek sömürüsünün” arttığı savunuldu.

Kadınların “seks kölesi” olduğu “sözde kulüplerin” kapatılması, düzensiz göçmen kadın ve kız çocuklarına bakım verebilecek, onları rehabilite edebilecek merkezlerin inşa edilmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, şunlara da yer verdi:

“LTB Sığınma Evi, dar gelirli ailelere kreş desteği ve adli yardım gibi kadını siyasetin merkezine koyan önemli başarılara imza atmış olsa da bu adımları, bilinçli engellemelerle siyasetin ve kurumların geneline yayılamadı. Bu büyük utançla bir 8 Mart’ı daha karşıladığımız gerçeği önümüzde dururken, TDP olarak kadının toplumda hak ettiği yeri bulana kadar mücadelemize devam edeceğimizi vurgularız.”